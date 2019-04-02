Сливко: я просто молилась, чтобы с таким ходом смогла справиться со стрельбой

Представительница Тюменской области Виктория Сливко оценила выступление в эстафете на чемпионате России по биатлону в Тюмени. Команда заняла восьмое место.

«Я настраивалась изначально так, что неважно, какой мне передали эстафету. Нужно бороться с первых метров и до последнего. Важно было выложиться максимально в ней, перешагнуть себя для команды.

Я действительно старалась не экономить силы. Это последний старт в сезоне. Я просто молилась, чтобы с таким ходом смогла справиться со стрельбой. Всё получилось!" — приводит слова Сливко «Тюменская арена».

Ранее Сливко завоевала бронзовую медаль чемпионата России в масс-старте. Эстафету выиграла сборная ХМАО-Югры в составе Елизаветы Каплиной, Анастасии Морозовой, Кристины Резцовой и Екатерины Мошковой.

Каплина, Морозова, К. Резцова и Мошкова выиграли эстафету на ЧР по биатлону