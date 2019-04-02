Стали известны все участники основных соревнований Red Bull Roll the Dice

В Красной Поляне стартовали соревнования по сноуборду и лыжному фристайлу — Red Bull Roll the Dice. Особенностью турнира является то, что перед каждой попыткой участники бросают гигантские игральные кости и таким образом определяют трюк, который необходимо выполнить.

Стали известны участники основных соревнований у сноубордистов. Квалификацию преодолели Вячеслав Эгле, Михаил Квицинский, Марк Теймуров, Ярослав Ленчевский, Никита Абозовик, Дмитрий Гарбузов, Егор Шмуриков, Алексей Шум, Артём Теймуров, Сергей Русских, Юра Чамодуров, Евгений Иванов, Артём Ушаков, Никита Автанеев, Николас Хубер и Алексей Соболев.

В соревнованиях по лыжному фристайлу квалификацию прошли Максим Максимов, Юрий Тычинский, Аркадий Казаков, Андрей Ануфриев, Карпиль Щепан (Польша), Теему Тиукконен (Финляндия), Атте Хейккиля (Финляндия), Сантери Нурминен (Финляндия).

Основная часть соревнований перенесена на завтра, 3 апреля, из-за тумана.