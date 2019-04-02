Малышко опоздал на старт эстафетной гонки чемпионата России

Российский биатлонист Дмитрий Малышко опоздал на старт эстафеты на чемпионате России в Тюмени. За несколько секунд до начала гонки спортсмен находился в стартовой зоне, однако лыж у него не было даже в руках.



В итоге гонка началась без Дмитрия. Он стартовал позже и завершил свой этап на девятой позиции, с отставанием более минуты от лидера. Малышко на соревнованиях представляет команду Санкт-Петербурга. Его партнёрами являются Алексей Слепов, Василий Томшин и Павел Магазеев.



«Есть информация от Касперовича, что Малышко перед стартом побежал в известное место с лыжами и там их забыл. Но это всё нужно проверять», – такую оценку ситуации дал комментатор Дмитрий Губерниев в эфире «Матч ТВ».



32-летний Малышко – олимпийский чемпион Сочи–2014 и бронзовый призёр минувшего чемпионата мира в Эстерсунде (Швеция).