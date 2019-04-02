Комментатор Дмитрий Губерниев поделился информацией об опоздании Дмитрия Малышко на эстафетную гонку чемпионата России по биатлону. 32-летний спортсмен некоторое время находился в стартовой зоне без лыж. Дмитрий всё же вышел на лыжню уже после старта всех спортсменов. Свой этап он завершил на девятом месте, с более чем минутным опозданием от лидера.
«Дмитрий рассказал, что была договорённость с сервисом. Сервис должен был принести лыжи, но что-то пошло не так», – заявил Губерниев в эфире «Матч ТВ».
Малышко на соревнованиях представляет команду Санкт-Петербурга. Его партнёрами являются Алексей Слепов, Василий Томшин и Павел Магазеев.
32-летний биатлонист – олимпийский чемпион Сочи–2014 и бронзовый призёр минувшего чемпионата мира в Эстерсунде (Швеция).
Губерниев – об опоздании Малышко на гонку: что-то пошло не так с сервисом