Морозова: в Тюмени вышло сорвать куш

Представительница ХМАО-Югры Анастасия Морозова прокомментировала выступление в эстафете на чемпионате России по биатлону в Тюмени.

«Уходила с мыслью, что нужно сократить отставание. У нас непредсказуемый вид спорта. Так что была надежда, и с ней я шла в бой. В такой ситуации либо рискуешь, либо нет. Я часто так делаю, бросаюсь догонять. Получается, не всегда можно и на штрафной круг зайти. Но в Тюмени вышло сорвать куш», — приводит слова Морозовой «Тюменская арена».

Сборная ХМАО-Югры в составе Елизаветы Каплиной, Анастасии Морозовой, Кристины Резцовой и Екатерины Мошковой выиграла золото. Серебро завоевала команда Свердловской области. Третий результат продемонстрировала команда Красноярского края.