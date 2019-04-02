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Логинов и Гараничев остались без медалей чемпионата России в эстафете

Логинов и Гараничев остались без медалей чемпионата России в эстафете
Другие / Биатлон

Первая команда ХМАО-Югры в составе Дмитрия Иванова, Ивана Томилова, Семёна Сучилова и Вадима Филимонова выиграла эстафету на чемпионате России по биатлону в Тюмени. Второе место заняла сборная Республики Башкортостан. Третий результат продемонстрировали представители Удмуртии.

Первая команда Тюменской области, за которую, в частности, выступали Александр Логинов и Евгений Гараничев, стала шестой.

Биатлон. Чемпионат России. Тюмень
Эстафета. Мужчины

1. ХМАО-Югра-1 (Дмитрий Иванов, Иван Томилов, Семён Сучилов, Вадим Филимонов) — 1:15.00,0 (1+9).
2. Республика Башкортостан-1 (Алексей Петров, Александр Жирный, Антон Бабиков, Эдуард Латыпов) — +10,9 (1+7).
3. Удмуртская Республика (Дмитрий Шамаев, Александр Поварницын, Ильназ Мухамедзянов, Владимир Семаков) — +11,7 (0+10)...
6. Тюменская область-1 (Евгений Идинов, Александр Логинов, Игорь Шетько, Евгений Гараничев) — +2.21,3 (3+11).

Чемпионат России-2019. Мужчины. Эстафета 4x7,5 км
02 апреля 2019 года, вторник. 14:15 МСК
1
ХМАО-Югра-1
1:15:00.0
2
Республика Башкортостан-1
+10.9
3
Удмуртская Республика
+11.7
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