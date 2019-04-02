Логинов и Гараничев остались без медалей чемпионата России в эстафете

Первая команда ХМАО-Югры в составе Дмитрия Иванова, Ивана Томилова, Семёна Сучилова и Вадима Филимонова выиграла эстафету на чемпионате России по биатлону в Тюмени. Второе место заняла сборная Республики Башкортостан. Третий результат продемонстрировали представители Удмуртии.

Первая команда Тюменской области, за которую, в частности, выступали Александр Логинов и Евгений Гараничев, стала шестой.

Биатлон. Чемпионат России. Тюмень

Эстафета. Мужчины

1. ХМАО-Югра-1 (Дмитрий Иванов, Иван Томилов, Семён Сучилов, Вадим Филимонов) — 1:15.00,0 (1+9).

2. Республика Башкортостан-1 (Алексей Петров, Александр Жирный, Антон Бабиков, Эдуард Латыпов) — +10,9 (1+7).

3. Удмуртская Республика (Дмитрий Шамаев, Александр Поварницын, Ильназ Мухамедзянов, Владимир Семаков) — +11,7 (0+10)...

6. Тюменская область-1 (Евгений Идинов, Александр Логинов, Игорь Шетько, Евгений Гараничев) — +2.21,3 (3+11).