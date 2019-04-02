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Сучилов: была возможность поработать над пульсом, чтобы он бил тише и почаще

Сучилов: была возможность поработать над пульсом, чтобы он бил тише и почаще
Другие / Биатлон

Представитель первой команды ХМАО-Югры Семён Сучилов поделился впечатлениями от выступления в эстафете на чемпионате России по биатлону в Тюмени. Команда в составе Дмитрия Иванова, Ивана Томилова, Семёна Сучилова и Вадима Филимонова выиграла золото.

«Мы с моим сервисом думали, что будет возможность отыграться по трассе и правильно поработать с пульсом, чтобы он не бил сильными ударами, а тише и почаще. Поэтому я ехал к огневому рубежу так же, как и с подъёма», — приводит слова Сучилова сайт «Матч ТВ».

Второе место заняла сборная Республики Башкортостан. Третий результат продемонстрировали представители Удмуртии. Мужская эстафета стала последней гонкой на чемпионате России по биатлону 2019 года.

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