Филимонов: на последнем круге уже всё понимал и спокойно раздавал всем пятюни

Биатлонист Вадим Филимонов прокомментировал завоевание золотой медали чемпионата России. В составе команды ХМАО-Югры он выиграл эстафетную гонку.



«Когда уходил на последний круг, то уже понимал, что первое место мы точно не отдадим. На финальном подъёме уже всем спокойно пятюни раздавал. Спасибо всей команде, все ребята справились просто отлично.



Сборная России? Конечно, хотелось бы потренироваться вместе с главной командой и попробовать себя. Буду ждать, что скажут представители тренерского штаба», – заявил Филимонов в эфире «Матч ТВ».



Напомним, серебряные награды завоевала команда Республики Башкортостана, в составе которой выступили Антон Бабиков и Эдуард Латыпов. Бронза на счету представителей Удмуртии.