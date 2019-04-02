Латыпов: Семаков не смог со мной в кошки-мышки поиграть

Представитель Республики Башкортостан Эдуард Латыпов прокомментировал выступление в эстафете на чемпионате России по биатлону в Тюмени. Команда в составе Алексея Петрова, Александра Жирного, Антона Бабикова и Эдуарда Латыпова завоевала серебро.

«Не знал, сколько у меня отставание от Семакова по трассе, на подъёме рискнул и опередил его. Он не смог со мной уже в кошки-мышки поиграть, я так до финиша и дошёл вторым», — приводит слова Латыпова сайт «Матч ТВ».

Эстафету выиграла первая команда ХМАО-Югры в составе Дмитрия Иванова, Ивана Томилова, Семёна Сучилова и Вадима Филимонова. Третий результат продемонстрировали представители Удмуртии.

Мужская эстафета стала заключительной гонкой на чемпионате России 2019 года.