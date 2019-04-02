Губерниев: совершенно нормально, если человек раздражается, смотря мои репортажи

Российский комментатор Дмитрий Губерниев рассказал об отношении к критике, связанной со своей деятельностью.



«Я превращаю спорт в шоу? Меня обвиняют люди, которые ни черта не понимают. Все те, кто в принципе понимает реалии, как солнце встает на востоке и садится на западе, знают, что спорт — это шоу. Когда ты сидишь на бюджетных деньгах и ни за что не отвечаешь, наверное, это не шоу. Но это очень такая простая история.



Если говорить про людей, которым нравится моё творчество, то их миллионы, если мы говорим про людей, которым не нравится, – их тоже немало, но раздражение – это приятная эмоция.



Если человек, раздражаясь, смотрит концерт исполнителя или, раздражаясь, слушает мои репортажи, не переключая, сыплет цитатами – это совершенно нормально. Как побед от поражений ты не должен отличать – классик сказал, так и в этом смысле. Какая разница, цифры есть – у нас самый успешный проект биатлонной программы, мы на канале «Матч ТВ» зарабатываем деньги», — сказал Губерниев в интервью Kalashnikov Media.

Больше видео о биатлоне можно посмотреть на сайте Kalashnikov Media.