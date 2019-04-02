Гараничев: благодарю всех, кто поддерживает даже после неудачных гонок

Представитель первой команды Тюменской области Евгений Гараничев прокомментировал выступление в эстафете на чемпионате России по биатлону в Тюмени. Команда в составе Евгения Идинова, Александра Логинова, Игоря Шетько и Евгения Гараничева заняла шестое место.

«Конечно, старался работать до последнего. Невзирая на то, на какой позиции я принял эстафету. Хочу сказать большое спасибо всем болельщикам, кто пришёл в будний день на трибуны «Жемчужины Сибири». Также благодарю каждого, кто переживает за нас у экранов телевизоров, поддерживает даже после неудачных гонок. Очень хотелось показать результат. Старался отработать для болельщиков сегодня по максимуму», — приводит слова Гараничева «Тюменская арена».

Эстафету выиграла первая команда ХМАО-Югры.