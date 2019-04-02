Бабиков: есть проблемы со здоровьем

Чемпион мира 2017 года Антон Бабиков рассказал, почему не смог принять участие во всех гонках чемпионата России по биатлону в Тюмени.

«Есть проблемы со здоровьем. Я приехал только к концу чемпионата, на масс-старт и эстафету. Рад, что в командной гонке смог побиться и помочь партнёрам», — приводит слова Бабикова «Тюменская арена».

Сегодня, 2 апреля, сборная Республики Башкортостан в составе Алексея Петрова, Александра Жирного, Антона Бабикова и Эдуард Латыпова завоевала серебро в эстафете. Победу одержала первая команда ХМАО-Югры. Третьими стали представители Удмуртии. Мужская эстафета стала заключительной гонкой на чемпионате России 2019 года.

Бабиков — трёхкратный чемпион Европы, победитель одной личной гонки в рамках Кубка мира.

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