Филимонов: надо сначала «закататься», потом уже вернёмся к семьям

Биатлонист Вадим Филимонов прокомментировал победу в эстафете на чемпионате России. Он выступал в составе первой команды ХМАО-Югры.

«Гонка складывалась очень напряжённо. До последнего этапа было всё непонятно. И все лидеры находились рядом. Поэтому мне оставалось работать в своём темпе. Постараться на огневом рубеже получить максимальную отдачу, сконцентрироваться и отстрелять чисто. Конечно, были допущены небольшие ошибки, но считаю, что справился. На последнем круге я уже знал, что первое место не отдам никому.

В эстафете показывается командный дух. Мы гордо представляем наш округ. И полностью отдаёмся этому.

Как собираемся отдыхать? Надо сначала «закататься». Потом уже вернёмся к семьям. Я лично планирую в отпуске на море отдыхать", — цитирует Филимонова «Тюменская арена».

В составе сборной ХМАО-Югры золото также выиграли Дмитрий Иванов, Иван Томилов и Семён Сучилов.