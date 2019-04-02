Латыпов: закрыть сезон удалось удачно

Представитель Республики Башкортостан Эдуард Латыпов оценил выступление в эстафете на чемпионате России по биатлону в Тюмени. Команда в составе Алексея Петрова, Александра Жирного, Антона Бабикова и Эдуарда Латыпова завоевала серебро.

«Сегодня гонка была очень интересная. Борьба за награды шла до последних метров дистанции. И в нашей команде, завоевавшей серебряные медали, все довольны. Нам удалось удачно закрыть сезон.

Определённая тактика присутствовала. Знал, что Владимир Семаков – сильный финишёр, поэтому попытался на одном из подъёмов уйти. Таким образом, удалось создать небольшое преимущество, и этого хватило для финиша", — приводит слова Латыпова «Тюменская арена».

Эстафету выиграла первая команда ХМАО-Югры.