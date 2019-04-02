Сучилов: когда я вышел на старт, то почувствовал, что могу догонять

Представитель первой команды ХМАО-Югры Семён Сучилов прокомментировал выступление в эстафете на чемпионате России по биатлону в Тюмени. Команда в составе Дмитрия Иванова, Ивана Томилова, Семёна Сучилова и Вадима Филимонова выиграла золото.

«Первые два этапа лучшей была вторая сборная Югры. В принципе, мы бы и за парней порадовались, если бы они выиграли. Но когда я сам вышел на старт, то почувствовал, что могу догонять. Мне стало принципиально отработать до конца и постараться подняться как можно выше.

Очень классные эмоции. Особенно радует, что во вторник, в рабочий будний день, так много людей пришло на трибуны. Я ещё побегу «Югорский лыжный марафон» в Ханты-Мансийске", — приводит слова Сучилова «Тюменская арена».

Второе место заняла сборная Республики Башкортостан. Третий результат продемонстрировали представители Удмуртии.