Вяльбе: решение о запрете социальных сетей ещё не принято

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе отметила, что в команде ещё не принято решение о запрете на социальные сети.

Ранее Вяльбе заявляла, что в сборной России могут запретить использование социальных сетей во время гонок, поскольку спортсмены, по её мнению, отвлекаются от работы.

«Решение ещё не принято. Это обсуждается. Конечно, я понимаю, что не все спортсмены ведут соцсети сами. Но могу сказать, что вижу иногда за полчаса до старта, как спортсмены сидят в соцсетях и, считаю, что это, конечно же, их отвлекает», — цитирует Вяльбе «Р-Спорт».

Напомним, российская биатлонистка Евгения Павлова перед стартом на чемпионате мира в Эстерсунде опубликовала пост в «инстаграме» с жёстким обращением к болельщикам.