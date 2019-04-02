Васильев – об опоздании Малышко: безобразие. Все вопросы к спортсмену

Двукратный олимпийский чемпион, глава федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев прокомментировал ситуацию с биатлонистом Дмитрием Малышко, который опоздал на старт эстафеты на чемпионате России. Малышко вместе с Алексеем Слеповым, Василием Томшиным и Павлом Магазеевым выступал за сборную Петербурга.

«Я пока сам не знаю, что произошло. Мне ещё не доложили. Вообще, это безобразие. Что бы там ни произошло, это ответственность спортсмена. Если он приходит на старт и у него нет с собой ни лыж, ни палок, то, конечно, все вопросы к нему.



Наша команда финишировала пятой. Малышко на своём этапе проиграл минуту и семь секунд, а могли бы бороться за медали. И даже за первое место, если бы он свой этап прошёл наравне с лидерами.



Будет ли Малышко наказан? А как его можно наказать? Из сборной выгнать? Никто не выгонит. Даже санкции сложно применить. Сейчас он от федерации Санкт-Петербурга не зависит, потому что с национальной командой ездит. Вот когда он зависел, в прошлом году ещё, тогда можно было. А когда не зависит, как его накажешь?» – цитирует Васильева «Спорт день за днём».