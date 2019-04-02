Волков: на передаче эстафеты голова немного отключилась. Глупая ошибка, конечно

Олимпийский чемпион Алексей Волков прокомментировал инцидент на передаче эстафеты в рамках чемпионата России в Тюмени. Он ошибся коридором и потерял около десяти секунд. Вторая команда ХМАО-Югры с Волковым в составе продемонстрировала четвёртый результат.



«Голова немного отключилась, я в последний момент только понял, что еду не в тот коридор. В итоге затормозил, развернулся. Потерял время на этом. Глупая ошибка, конечно.

Было ли самочувствие к эстафете получше? Да. Плюс дистанция 7,5 км – не такая большая. Можно было собраться и отработать. Скажу, что удовлетворение от сезона я точно не получил", — цитирует Волкова «Тюменская арена».

Эстафету выиграла первая команда ХМАО-Югры в составе Дмитрия Иванова, Ивана Томилова, Семёна Сучилова и Вадима Филимонова.

Биатлонист Волков: более-менее начал в себя приходить

Пащенко: когда Волков проехал мимо места передачи эстафеты, было неожиданно