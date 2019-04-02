Драчёв: по Васильевой уже сделали всё, что было необходимо, ждём решения

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв рассказал о ситуации с Маргаритой Васильевой, которая пропустила три допинг-теста за 12 месяцев.



«Не хочу обсуждать тему Васильевой, потому что по ней делали и делаем больше всех. Ждём решения. В конце апреля будет заседание комитета IBU, который рассмотрит её дело. Всё, что необходимо, мы уже сделали давно и много раз, поэтому теперь не от нас зависит. И с президентом говорили. Но надо понимать, что этот комитет не зависит от IBU. Они внутри, но работают независимо. Там есть специалисты, которые рассматривают дело, а потом уже выносят решение.

Она есть в списке на централизованную подготовку. Если вдруг они скажут: «Дорогая Маргарита, мы тебя прощаем до последнего предупреждения», то мы будем её рассматривать", — цитирует Драчёва «Матч ТВ».