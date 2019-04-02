Загитова посетила монумент Дружбы между Японией и Россией в Такаиси

Олимпийская чемпионка Алина Загитова рассказала о посещении монумента Дружбы между Японией и Россией.



«Посетила монумент Дружбы между Японией и Россией в парке Хамадэра (город Такаиси) в префектуре Осака совместно с депутатом парламента Японии и главой Ассоциации сохранения чистоты породы акита-ину. На постаменте по-русски выгравировано «Российским военным морякам», — написала Загитова в своём «инстаграме».

Фото можно посмотреть в «инстаграме» Алины Загитовой.

Напомним, в Японии 16-летняя Загитова впервые в карьере выиграла золото чемпионата мира. Теперь в коллекции россиянки есть медали высшего достоинства всех главных турниров: Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы, а также финала Гран-при.