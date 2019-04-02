Мишин: Лазукин не был готов к возможности выступить на командном ЧМ в Японии

Алексей Мишин, тренер российского фигуриста Андрея Лазукина, прокомментировал снятие Михаила Коляды с командного чемпионата мира в Фукуоке (Япония) из-за болезни — рецидива гайморита.

Турнир пройдёт с 11 по 14 апреля. В сборной России Коляду заменит Лазукин.

«К возможности такого решения Лазукин готов не был, и сейчас мы срочно оформляем ему визу в Японию. Мы очень благодарны японскому консульству в Петербурге за доброе к нам отношение в этой ситуации. А насколько готов Лазукин к командному чемпионату мира, смогу рассказать только в день его завершения», — цитирует Мишина «Р-Спорт».

На прошедшем чемпионате мира в Сайтаме (Япония) Лазукин заменил Максима Ковтуна и занял 10-е место.



Состав сборной России на соревнования в Фукуоке выглядит следующим образом:



— мужчины: Андрей Лазукин, Александр Самарин;



— женщины: Софья Самодурова, Елизавета Туктамышева;



— спортивные пары: Наталья Забияко/Александр Энберт;



— танцы на льду: Виктория Синицина/Никита Кацалапов.