Касперович: не надо раздувать сенсацию из опоздания Малышко на старт эстафеты

Бывший главный тренер сборной России Александр Касперович, ныне возглавляющий сборную Санкт-Петербурга, считает, что не стоит раздувать сенсацию из опоздания биатлониста Дмитрия Малышко на старт эстафеты на чемпионате России в Тюмени.

Малышко, представляющий команду Санкт-Петербурга, пришёл в стартовый створ без лыж, и гонка началась без него.

«Опоздание Малышко – это просто курьёзный случай. Не надо раздувать из этого сенсацию, ничего страшного не произошло. У нас был очень сильный состав в эстафете, мы шли на победу. Мы довольны результатом, ребята боролись. Я хотел бы поддержать в данной ситуации Дмитрия Малышко. Он опытный спортсмен, у него был сложный сезон», — цитирует Касперовича «РИА Новости».