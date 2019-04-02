Семаков: максимально удовлетворён итогами чемпионата России по биатлону

Представитель Удмуртской Республики Владимир Семаков прокомментировал бронзовую медаль команды в эстафете на чемпионате России по биатлону в Тюмени.

«Максимально удовлетворён итогами чемпионата России. В заключительный день соревнований удалось показать призовой результат. Очень переживал за команду, когда ждал своего этапа. В ходе эстафеты то находились рядом с лидерами, то теряли эти позиции. Борьба шла серьёзная, и очень важно было не подвести своих товарищей.

У нас собрался хороший коллектив. И мы давно не становились призёрами в эстафете на чемпионате страны. Но здесь, в Тюмени, сплотились, и нам надо было хорошо пробежать. Хотя не всё у меня получилось. Не смог догнать Эдуарда Латыпова из сборной Башкортостана, ставшей серебряным призёром. Тем не менее гонка получилась классной. И здорово, что, несмотря на будний день, на трибунах «Жемчужины Сибири» собралось много болельщиков. И они хорошо зажигали и нас отлично поддерживали", — цитирует Семакова «Тюменская арена».

Мужская эстафета стала заключительной гонкой на чемпионате России 2019 года.