Фигуристка, выступившая на Универсиаде в хиджабе, снялась для Vogue Arabia

Фигуристка из ОАЭ Захра Лари, выступившая в хиджабе на Универсиаде 2019 года в Красноярске, приняла участие в съёмках для журнала Vogue Arabia.

Фотографию можно посмотреть в «инстаграме» Vogue Arabia.

Напомним, Лари стала первой спортсменкой, которой позволили выступить в хиджабе.

Фигуристка неудачно откатала короткую программу в Красноярске. Захра упала с двойного акселя, с помаркой исполнила тройной сальхов и смогла сделать только несложный каскад из двойного и одинарного тулупов.

За своё выступление Захра Лари получила от судей 24,90 балла и не сумела квалифицироваться в произвольную программу, заняв 29-е место. Несмотря на это, «принцесса льда», как называют Захру, получила горячую поддержку болельщиков.