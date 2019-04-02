Большунов примет участие в гонке Kobberløpet-2019 в Норвегии

Российский лыжник Александр Большунов примет участие в гонке Kobberløpet-2019. Она пройдёт в Сулитьельме (Норвегия) 6 апреля, сообщается на официальном сайте Kobberløpet.

В гонке также выступят норвежец Мартин Йонсруд Сундбю и его соотечественник, чемпион мира—2019 в марафоне Ханс Кристер Холунд.

Kobberløpet – гонка на 43 км классическим стилем, которая традиционно проводится в северной Норвегии неподалеку от города Фауске в конце сезона. В прошлом году соревнования выиграл Сундбю, вторым финишировал Петтер Нортуг, третьим стал Дидрик Тёнсет.



Напомним, Александр Большунов занял второе место в общем зачёте Кубка мира—2018/19. Победу одержал норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо. У женщин первое место заняла норвежка Ингвильд Флугстад Эстберг.