Карякин разошёлся миром с Топаловым в третьем туре мемориала Гашимова

В Шамкире (Азербайджан) продолжается шахматный турнир мемориал Вугара Гашимова. В третий день соревнований россиянин Сергей Карякин сыграл вничью с Веселином Топаловым из Болгарии.

Другой россиянин, Александр Грищук, разошёлся миром с голландцем Анишем Гири.

После трёх туров лидерство захватил чемпион мира норвежец Магнус Карлсен (2,5 очка). По 2 балла в активе у Карякина и представителя Китая Дин Лижэня.

Мемориал Вугара Гашимова, который продлится до 9 апреля, проходит в шестой раз. Он посвящён памяти азербайджанского гроссмейстера, скончавшегося от рака в возрасте 27 лет. В 2009 году Гашимов стал чемпионом Европы со сборной Азербайджана (именно Вугар принёс своей команде решающее очко в последнем туре).