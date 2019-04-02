МОК хочет перераспределить олимпийские медали Зубкова в течение года

Международный олимпийский комитет рассчитывает провести церемонию перераспределения золотых олимпийских медалей бобслеистов Александра Зубкова, Алексея Воеводы, Дмитрия Труненкова и Алексея Негодайло в течение 12 месяцев, сообщает ТАСС.



Исполком МОК 27 марта утвердил перераспределение медалей Сочи-2014 в мужском бобслее, поскольку Зубков и Воевода были признаны виновными в нарушении антидопинговых правил на Играх. Там они завоевали золото в двойках, а в четвёрках стали первыми вместе с Труненковым и Негодайло.



Золото в двойках должен получить швейцарский экипаж Бет Хефти – Алекс Бауманн, награда в четверках перейдёт латвийской команде в составе Оскара Мелбардиса, Арвиса Вилкасте, Дауманта Дрейскинса и Яниса Стренги.

Зубков: я заработал медали честно, потом и кровью. Отдавать их не буду!