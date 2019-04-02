Тарасова: наши мальчики катались бездарно, у Коляды абсолютно нет мотивации

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поделилась впечатлениям от прошедшего чемпионата мира по фигурному катанию в Сайтаме.



«Разумеется, порадовала Алина. И Женя очень порадовала. Обе эти девочки уже с судьбой. Вообще, все наши девчонки порадовали. А вот мальчики расстроили. И не потому, что они так, я бы сказала, бездарно катались. Не потому, что где-то упали и что-то не сделали. А потому, что у Коляды, например, абсолютно нет мотивации. Человек, который мог бы спокойно прыгать 3—4 четверных прыжка, этого не делает. И у него даже в мыслях этого нет! Он вполне доволен своим катанием – все его интервью после произвольной программы подтверждают это», — сказала Тарасова в интервью изданию «Аргументы и факты».



Российские фигуристки Алина Загитова и Евгения Медведева на чемпионате мира выиграли соответственно золотую и бронзовую медали в женском одиночном катании.



В мужском одиночном катании Михаил Коляда занял 6-е место, Андрей Лазукин и Александр Самарин — 10-е и 12-е.

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