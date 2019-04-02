Олимпийская чемпионка, ушедшая с госслужбы после скандала, нашла новую работу

Олимпийская чемпионка Ольга Глацких, которая в конце 2018 года объявила об уходе с государственной службы после скандала, нашла новую работу. Бывшая художественная гимнастка стала заместителем директора дворца игровых видов спорта (ДИВС) «Уралочка» в Екатеринбурге, информирует издание «Екатеринбург Онлайн».

Сегодня Глацких опубликовала в своём «инстаграме» первую фотографию с нового места работы.

«Первая подпись, первый документ. Инвалид второй группы по военной травме будет заниматься в фитнес-зале ДИВС бесплатно», — написала бывшая чиновница.

Фото можно посмотреть в «инстаграме» Ольги Глацких.

Ольга Глацких получила скандальную славу после того, как во время встречи со школьниками заявила, что «государство не просило родителей их рожать». В конце декабря Глацких написала заявление о добровольной отставке.