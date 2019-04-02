Тарасова: злость русского народа поражает. Нам опять война нужна?

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поделилась мнением об агрессии и оскорблениях в адрес спортсменов и тренеров в Интернете.



«Я бы советовала это не читать. Думаю, во всём надо искать причину. Вот почему люди стали сегодня такими злыми? Эта злость русского народа меня поражает. После войны чужих детей воспитывали, чужим давали любовь, хлеб, а что сейчас? Нам опять война нужна?» — сказала Тарасова в интервью интернет-изданию «Аргументы и факты».



«Мы и так не очень хорошо живём сегодня. Наверное, это какие-то нереализовавшиеся люди, которые в такой агрессивной форме пытаются делать хоть что-то, чтобы их услышали. Каждый поступает так, как он воспитан», — дополнила она.

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