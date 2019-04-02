Чепиков: хотим, чтобы сборную России по биатлону усилили специалисты по стрельбе

Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Чепиков рассказал, какие изменения могут произойти в тренерском штабе национальной команды в новом сезоне.

«Прошедший сезон, считаю, был хорошим. Александр Логинов занял второе место в общем зачёте Кубка мира, и мужская, и женская команды выиграли эстафеты на этапе в Оберхофе, на чемпионате мира завоёваны три медали. Конечно, хотелось бы, чтобы среди них была золотая, но всему своё время. У нас лучшие новички, что признал Международный союз биатлонистов (IBU). Словом, есть основания смотреть в будущее с оптимизмом.

Были некоторые организационные проблемы, в том числе с подготовкой лыж. В новом сезоне их нужно решить. В частности, не хватало мобильной машины для штайншлифта, которая наносит насечки на скользящую поверхность лыж. У ведущих сборных такие машины на грузовиках постоянно находились при команде.

В подготовке спортсменов необходимо улучшить стрелковую часть. Здесь много резервов. Поэтому в тренерском составе будут проведены некоторые коррективы. Хотим, чтобы сборную усилили специалисты по стрельбе. Кроме того, со спортсменами будет работать кто-то из бывших лыжников", — цитирует Чепикова «Команда России».