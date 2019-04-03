Туктамышева: не уверена, что жажду 100% своей жизни посвящать катанию

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева ответила на вопрос о своём будущем.

«Моя активность в соцсетях и работа комментатором? Я думаю о том, куда пойти после завершения карьеры. Иначе у меня останется всего два варианта: тренерство и шоу. Мне хочется познавать мир, и я не уверена, что жажду 100% своей жизни посвящать катанию.

Концепцию моего будущего бренда я пока ещё разрабатываю. Гораздо лучше, когда у тебя есть выбор, чему себя посвятить. Хотя начинать с нуля очень тяжело», — цитирует спортсменку «Собака.ru».

Также Туктамышева рассказала, чем отличается от других спортсменок.



«Мне нравится привносить в этот спорт эпатажную изюминку, быть яркой и смелой, не совпадать с привычным образом девушки на коньках. Как ни странно, несмотря на почтенный возраст, мой тренер Алексей Николаевич Мишин тоже очень смелый, живой, стремится ориентироваться в трендах, поэтому мы друг друга отлично понимаем.



Правда, на номер под Toxic его пришлось немного поуговаривать. Но, так как я уже взрослая и опытная, у меня есть небольшое преимущество — после рассказа о том, что все знают эту мелодию и публике выступление точно понравится, он согласился", — сказала фигуристка.