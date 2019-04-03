Вылегжанин: командной тактики я не вижу ни у норвежцев, ни у шведов, ни у нас

Чемпион мира россиянин Максим Вылегжанин рассказал о командной тактике в лыжных гонках.



«Командной тактики я не вижу ни у норвежцев, ни у шведов, ни у нас – в том плане, что кто-то кого-то специально вывозит на медали и пьедесталы. Лыжные гонки – индивидуальный вид спорта! Это не велошоссе, где всей «конюшней» принято работать на лидера. Дружески помочь партнёру по команде на лыжне ты можешь, пропустишь его в лыжню или наоборот прикроешь, поделишься напитком на точке питания, если твой товарищ его выронил.



У норвежцев никто не тащит и не толкает вперед Клебо. Пока у него есть силы, он борется за очки. На этапе Кубка мира в Хольменколлене на «полтиннике» Илья Семиков уехал вперёд и его бросился догонять Сундбю, а не российский лыжник. Отдал силы и догнал.



На чемпионате мира в Зеефельде Холунд уехал сам, его никто не тащил, а наши парни просто не решились идти за ним», – цитирует Вылегжанина издание «Известия Удмуртской Республики».

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