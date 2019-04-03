Чепиков: Миронова функционально готова на уровне мировых лидеров биатлона

Вице-президент Союз биатлонистов России (СБР) Сергей Чепиков рассказал, с какими спортсменами связывает успехи российской сборной в новом сезоне.

«Мы, конечно, понимаем, что состав должен быть более ровный. Женская команда, за исключением Юрловой-Перхт, не в обиду ей будь сказано, молодая, и перспективная. Есть 25-летняя Светлана Миронова, которая функционально готова на уровне мировых лидеров. Но ей, как и всей команде, нужно подтянуть стрелковую часть. Мужчинам, впрочем, над этим компонентом тоже стоит поработать.

Надеемся на Матвея Елисеева и Никиту Поршнева, которые «обстрелялись» в этом сезоне на международных стартах и, думаю, будут более уверенными в себе и конкурентоспособными.

Возвращение в строй и перспективы Екатерины Глазыриной? Мы рады любым хорошим выступлениям. Кандидатуры всех спортсменов, которые претендуют на высокие места в Кубке мира, принимаются во внимание.

Сейчас важно без шараханий и нервотрёпки своевременно начать подготовку к сезону, включиться в неё уже с мая месяца, а не с середины июня, как было год назад. Планируются восстановительный сбор на Алтае в Белокурихе, а потом – высокогорный на Красной Поляне", — цитирует Чепикова «Команда России».