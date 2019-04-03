Глацких назначена замдиректором Дворца игровых видов спорта в Екатеринбурге

Бывший директор департамента молодёжной политики Свердловской области, олимпийская чемпионка 2004 года в групповых упражнениях по художественной гимнастике Ольга Глацких назначена на должность заместителя директора Дворца игровых видов спорта (ДИВС) в Екатеринбурге, сообщает E1.RU.

Напомним, 11 февраля Глацких прекратила свою работу на посту директора департамента молодёжной политики Свердловской области.

Поводом для такого решения стало скандальное заявление во время встречи со старшеклассниками и студентами Кировграда. В частности, Ольга сказала: «Государство молодёжи вообще в принципе ничего не должно, вам должны ваши родители, потому что они вас родили. Государство их не просило вас рожать».