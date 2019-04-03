Д. Васильев — об опоздании Малышко: он подрастерялся

Двукратный олимпийский чемпион, глава федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев прокомментировал опоздание Дмитрия Малышко на старт эстафеты в рамках чемпионата России в Тюмени.

«Наказывать, наверное, его мы не будем, первый раз он бежал первый этап. Есть своя специфика, он подрастерялся, забыл лыжи. Их раньше приносили массажисты, сервисмены. Но тут случилось недопонимание, и он оказался без лыж. Сбегали за этими лыжами и палками, успели принести, но на 40 с лишним секунд он всё-таки опоздал», — приводит слова Васильева «Р-Спорт».

Команда Санкт-Петербурга в составе Дмитрия Малышко, Алексея Слепова, Василия Томшина и Павла Магазеева заняла пятое место. Победу одержала первая команда ХМАО-Югры в составе Дмитрия Иванова, Ивана Томилова, Семёна Сучилова и Вадима Филимонова.

Малышко опоздал на старт эстафетной гонки чемпионата России