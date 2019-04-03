Чепиков: мне 10 лет назад говорили, что Йоханнес Бё будет сильнее Тарьея

Вице-президент Союз биатлонистов России Сергей Чепиков подвёл итоги прошедшего в Тюмени заседании тренерского совета и рассказал о важности поиска новых методик подготовки спортсменов.

«Тренерский совет вообще прошёл очень хорошо. Говорили о развитии биатлона в регионах. Президент СБР Владимир Драчёв уже встречался с главами 20 субъектов Российской Федерации. Есть национальная сборная, но необходимо готовить резерв, строить мини-стрельбища для юношеского биатлона, проводить тренерские семинары, внедрять более совершенные методики.



В России нашим видом спорта занимается больше 15 тысяч человек. При этом КПД не очень высокий. «Как я тренировался 15 лет назад, так и буду тренировать», – рассуждают некоторые. Хотя времена меняются и методики вместе с ними.



Лет 10 назад в Норвегии мне говорили: «Тарьей Бё, конечно, силён, но его младший брат Йоханнес будет сильнее». А тот тогда ещё мальчишкой был. В стране уже был налажен эдакий научный прогноз: изучали индивидуальные особенности организма – максимальный уровень потребления кислорода, соотношение быстрых и медленных волокон в мышцах. Это природные данные, которые не натренируешь. Вот и нам, наверное, стоит создавать группы в спортинтернатах из числа одарённых подростков. Работаю над этим в Госдуме. Нужны филиалы училищ олимпийского резерва, в которые набирали бы ребят раньше, чем с 9-го класса», — цитирует Чепикова «Команда России».

Чепиков — двукратный олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира по биатлону.