Сборную Пакистана по мини-футболу депортировали из Аргентины

Игроки сборной Пакистана по мини-футболу не смогут принять участие в чемпионате мира под эгидой Всемирной ассоциации футзала (AMF), который проходит в Буэнос-Айресе, – все они были депортированы из южноамериканской страны после того, как министерство иностранных дел отказалось выдать им визы. Об этом сообщает Infobae.



Сообщается, что семь игроков были задержаны в Дубае (ОАЭ), когда направлялись в Аргентину. Остальные члены сборной уже успели прибыть в аэропорт Буэнос-Айреса, но не смогли пройти паспортный контроль. МИД Аргентины отказался предоставлять игрокам визы из соображений национальной безопасности страны.



Чемпионат мира AMF завершится 7 апреля. Действующим победителем соревнований является сборная Колумбии.