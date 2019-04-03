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Сборную Пакистана по мини-футболу депортировали из Аргентины

Сборную Пакистана по мини-футболу депортировали из Аргентины
Другие / Прочие виды спорта

Игроки сборной Пакистана по мини-футболу не смогут принять участие в чемпионате мира под эгидой Всемирной ассоциации футзала (AMF), который проходит в Буэнос-Айресе, – все они были депортированы из южноамериканской страны после того, как министерство иностранных дел отказалось выдать им визы. Об этом сообщает Infobae.

Сообщается, что семь игроков были задержаны в Дубае (ОАЭ), когда направлялись в Аргентину. Остальные члены сборной уже успели прибыть в аэропорт Буэнос-Айреса, но не смогли пройти паспортный контроль. МИД Аргентины отказался предоставлять игрокам визы из соображений национальной безопасности страны.

Чемпионат мира AMF завершится 7 апреля. Действующим победителем соревнований является сборная Колумбии.

Источник: infobae.com Сообщить об ошибке
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