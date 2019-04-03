Роднина: у спортсменов нет льгот, а я 25 лет работала на льду в тонких колготках

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина определила вопросы, которые необходимо поднять при разработке новой стратегии развития спорта в России, а также отметила важность пересмотра зарплат тренеров.

«За последние годы мы пересмотрели зарплаты практически всех: медицинских работников, педагогов всех уровней, работников культуры, военных… Но только не тренеров. В России тренер с высшим образованием приходит на ставку 12 тыс. рублей, и его категория, квалификация зависят не от пройдённых семинаров, дополнительного обучения, а от результатов, которые показывают его спортсмены. Это большая ошибка, которая привела к серьёзным последствиям. Многие тренеры уходят из профессии и идут работать учителями физической культуры. Сейчас в стране переизбыток таких преподавателей. Это происходит потому, что в школе, вузе, другом учебном учреждении легче решается зарплатный вопрос. Во-первых, гораздо выше ставка, во-вторых, есть льготы, в-третьих, идет преподавательский стаж. В системе спорта этого нет.

Львиная часть тренеров во всех олимпийских видах спорта — второй категории и ниже. Там зарплаты никак не растут. Какие льготы есть у спортсменов? Каждый год мы в Госдуме обсуждаем льготы для северных народов — ранний выход на пенсию, повышенная оплата труда. Но я, например, 25 лет отработала на льду в тонких колготках. Наши тренеры проводят на холодных катках круглые сутки. У металлургов, у шахтёров есть льготы. А у спортсменов — нет.

Мы должны уходить от иждивенчества в спорте. Стране очень дорого обходится одна олимпийская медаль — десятки миллионов рублей. Понятно, что это престижно, это пример для будущих поколений, но мы должны не только считать очки и медали, но и знать цену вопроса.



При этом практически все детские турниры стали платными. Потому что судьи не могут работать бесплатно. Их труд оплачивается только на турнирах уровня чемпионата России. На всех остальных соревнованиях на судей «скидываются» родители. Разве это правильно?

Мы строим огромное количество спортивных объектов, но у нас не хватит менеджеров, которые могли бы ими руководить. В советское время этим занимались отставные полковники, но ведь это серьёзная профессия, которая требует профильного образования. Такой человек должен разбираться в финансовой и юридической составляющих, заниматься спортивным инжинирингом, понимать, как можно извлекать прибыль и минимизировать риски", — цитируют Роднину «Известия».

Ирина Роднина — 10-кратная чемпионка мира, 11-кратная чемпионка Европы.