Учебник ВАДА для вузов доступен на русском языке

Всемирное антидопинговое агентство заявило о выходе учебника для высших учебных заведений на русском языке, сообщает пресс-служба организации в своём «твиттере».



Учебник адресован профессиональным спортсменам и спортсменам-студентам, а также предоставляет подробный взгляд на допинг в мировом спорте.

Заказать учебник можно, перейдя на официальный сайт ВАДА из «твиттера» организации.

Напомним, 7 ноября в Катовице (Польша) будет избран новый президент Всемирного антидопингового агентства. Кандидатом от Европы стал министр спорта и туризма Польши Витольд Банька. Полный список кандидатов на пост президента организации станет известен в мае. В настоящее время президентом организации является 77-летний британец Крейг Риди.