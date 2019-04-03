Шипулин: Логинов почувствовал уверенность и в следующем сезоне навяжет борьбу

Олимпийский чемпион российский биатлонист Антон Шипулин, завершивший карьеру в декабре 2018 года, оценил результаты сборной России в завершившемся сезоне.

«Скажу честно, сезон неоднозначный. Но я порадовался чемпионату мира. Всё-таки три медали для нынешнего состава — это очень хороший результат. Когда мы виделись с Димой Губерниевым перед чемпионатом мира в Красноярске, он меня спросил: «Как думаешь, сколько медалей будет?». Я ответил: «Ну, я надеюсь, что будет три медали». Он говорит: «Оптимистично!». И я рад, что моё предсказание в какой-то мере сбылось.

Да, нет золотых, но есть серебряные медали. И бронзовая в эстафете на вес золота. Мы все помним медаль Екатерины Юрловой-Перхт, насколько тяжело и неожиданно она досталась сборной России. И мне, и многим казалось, что ещё 500 м и Катя способна выиграть золотую медаль. Медаль бронзовая эстафетная завоевана не лучшим составом: ребята молодцы, собрались и доказали всем. Мы не могли сильнейшими составами на протяжении многих лет завоевать медали, а здесь не очень сильным, никто в этот состав особо не верил, а они завоевали медаль.

Насколько важная медаль Логинова в спринте, хотя я знаю, что у него не очень хорошо ехали лыжи, тем не менее он отстрелялся очень хорошо и приехал к серебряной медали. Поэтому по чемпионату мира у меня вопросов нет.



Логинов на протяжении всего сезона на кубках показывал очень хорошую стабильную скорость, стрельбу и результат. Я уверен, что он почувствовал этот вкус уверенности в этом году, так же, как и Бё. Надеюсь, что он в следующем навяжет борьбу своим ближайшим конкурентам», — сказал Шипулин в интервью Kalashnikov Media.

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