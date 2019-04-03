К. Резцова: всех в команде настраивала — девчонки, молитесь за мою «стойку»

Представительница ХМАО-Югры Кристина Резцова прокомментировала выступление в эстафете на чемпионате России по биатлону в Тюмени.

«Могу быть довольна собой. Очень сильно переживала за стрельбу стоя. Потому что на ней я в предыдущих гонках и по три, и по четыре раза мазала. Так что всех в команде настраивала: девчонки, молитесь за мою «стойку».

Эта трасса настолько привычна, что здесь я уже знаю каждый метр. Но такая поддержка, как на нынешнем чемпионате России, очень радует. Здорово, что болельщикам интересны гонки. Даже в будние дни здесь было очень много людей, которые нас гнали вперёд. Это приятно!" — цитирует Резцову «Тюменская арена».

Сборная ХМАО-Югры в составе Елизаветы Каплиной, Анастасии Морозовой, Кристины Резцовой и Екатерины Мошковой в эстафете завоевала золото.