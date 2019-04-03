Роднина: Медведева залуживает тёплых слов, она — боец

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина рассказала, кто её больше всего удивил на чемпионате мира в Сайтаме (Япония).

«Назову Элизабет Турсынбаеву из Казахстана. Она первой в истории показала прыжок в четыре оборота на взрослых соревнованиях. Думаю, она ещё способна прибавить и составит серьёзную конкуренцию нашим и японским девочкам в следующем сезоне.

Также тёплых слов заслуживает Евгения Медведева, которая, на мой взгляд, заслужила поездку на чемпионат мира. Несмотря на все неудачи, преследовавшие её по ходу сезона, она собралась и сделала отличные прокаты в решающий момент. Это заслуживает уважения.

Женя — боец. Она много раз подтверждала свой высокий уровень, поэтому думаю, что у неё получится разучить по-настоящему сложные прыжки. Хотя мне и не совсем нравится такое развитие женского фигурного катания. Помимо прыжков должна быть осознанная, красивая программа, и у многих с этим проблема.



Думаю, сейчас начнётся борьба за постановщиков. Их не так много. У нас в стране до сих пор тренер зачастую является и постановщиком. На Западе давно идёт разделение труда. Один специалист ставит программу, другой отрабатывает её, а третий правит все твои технические программы", — цитируют Роднину «Известия».

Турсынбаева завоевала серебро чемпионата мира, Медведева — бронзу. Чемпионкой мира 2019 года стала россиянка Алина Загитова.