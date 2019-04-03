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Олимпийский чемпион борец Садулаев вошёл в состав сборной России на ЧЕ-2019

Олимпийский чемпион борец Садулаев вошёл в состав сборной России на ЧЕ-2019
Другие / Борьба

С 8 по 11 апреля в Бухаресте (Румыния) пройдёт чемпионат Европы по вольной борьбе. Главный тренер сборной России Дзамболат Тедеев огласил состав команды на эти соревнования, сообщает официальный сайт ФСБР.

Вольная борьба. Чемпионат Европы. Бухарест. Состав сборной России
До 57 кг. Муслим Садулаев — победитель Гран-при «Иван Ярыгин—2019».
До 61 кг. Магомедрасул Идрисов — чемпион России—2018, победитель первенства мира U23.
До 65 кг. Начын Куулар — победитель первенства мира U23.
До 70 кг. Магомедрасул Газимагомедов — двукратный чемпион мира (2015, 2018), победитель Европейских игр—2015.
До 74 кг. Тимур Бижоев — призёр первенства мира U23.
До 79 кг. Ахмед Гаджимагомедов — чемпион Европы—2018, призёр чемпионата мира—2018.
До 86 кг. Владислав Валиев — призёр чемпионата мира—2017.
До 92 кг. Магомед Курбанов — победитель Гран-при «Иван Ярыгин—2019».
До 97 кг. Абдулрашид Садулаев — олимпийский чемпион—2016, трёхкратный чемпион мира (2014, 2015, 2018), трёхкратный чемпион Европы (2014, 2015, 2018).
До 125 кг. Анзор Хизриев — двукратный чемпион России, победитель Гран-при «Иван Ярыгин—2019».

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