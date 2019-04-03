Биатлонистка Блашко: видишь, как девчонки бегают — и некий жучок внутри сидит

Биатлонистка Дарья Блашко, сменившая спортивное гражданство с белорусского на украинское, рассказала, почему не выступила на этапе Кубка мира в Хольменколлене, как планировалось изначально.

«Я знала, что меня планировали заявить на этап в Хольменколлене, но уже после первой гонки я поняла, что нет смысла туда ехать. Мы решили, что это будет немножко неправильно, если я поеду, а другие девчонки — нет. Они это право заслужили, а по какой причине туда должна была ехать я? Я действительно оказалась неготовой, в первую очередь морально, к такому уровню соревнований, потому что всё-таки перерыв в два года дал о себе знать.



Последние полгода карантина действительно очень сказались, тяжело было. Возможно, из-за того, что всё время в ожидании, ждёшь… Видишь, когда девчонки бегают, примерно оцениваешь и свои возможности — и некий жучок внутри сидит, становится тяжело.



Сомневаюсь, что во время подготовки мы сделали какой-то просчёт, возможно, были какие-то неправильные тренировки, но не думаю, что в этом основная причина. Полных выводов мы ещё не сделали, есть время на размышление. Должен пройти какой-то отрезок времени, чтобы понять в действительности, что произошло, потому что сначала вспоминаются какие-то детали, и только потом можно составить полную картину. Поэтому сразу, сгоряча, делать выводы будет неправильно», — цитирует Блашко Biathlon.com.ua.

Блашко – участница Кубка мира, обладательница юниорского Кубка IBU, двукратная чемпионка мира среди юниоров в составе сборной Беларуси. В феврале 2018 года она официально получила карантин. Дарья с марта 2019 года получила право представлять Украину на международных соревнованиях.