Коляда: мой соревновательный сезон закончился на весьма неприятной ноте

Российский фигурист Михаил Коляда, досрочно завершивший сезон из-за рецидива гайморита, поблагодарил команду и болельщиков за поддержку. На командном чемпионате мира в Фукуоке его заменит Андрей Лазукин.



«Дорогие друзья, так уж случилось, что закончился мой соревновательный сезон на весьма неприятной ноте, я снова оказался в больнице с обострением старых болячек. Не всё получалось в этом году, но это только мотивирует для дальнейшей работы!

Сейчас главной задачей является восстановление. После выписки из больницы буду думать над следующим сезоном и новыми программами.



Спасибо огромное нашей команде, моим тренерам, врачам, а также всем, кто принимал участие в подготовке, лечении и восстановлении в этом сезоне. Отдельное спасибо хочу сказать болельщикам за их поддержку на протяжении всего сезона! Всем желаю только крепкого здоровья и успехов во всем! Берегите себя и своих близких, всем мир», – написал Коляда в своём «инстаграме».

На прошедшем в Сайтаме чемпионате мира он занял шестое место.