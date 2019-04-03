Когуашвили: после такого чемпионата мира нужно держать победную планку и на ЧЕ

Главный тренер сборной России по борьбе Гоги Когуашвили прокомментировал выбор борцов, которые примут участие в чемпионате Европы в Будапеште.



«Не надо смотреть на титулы ребят – на сегодняшний день это наши сильнейшие борцы, в данный момент они в лучшей форме. Вернулись в команду наши олимпийские чемпионы – Роман Власов и Давит Чакветадзе. Из триумфаторов Будапешта не попал в состав Саша Чехиркин – но это не потому, что он в плохой форме, просто Роман Власов на данный момент сильнее, и он в честном бою в Болгарии его превзошёл. После такого успешного чемпионата мира, где мы выиграли шесть золотых медалей, мы поедем в Бухарест с двойной ответственностью – победную планку надо держать.



Вообще, вы понимаете, что состав я мог огласить ещё месяц назад, но все мы люди суеверные. В день контрольных схваток всегда присутствует какое-то волнение – ведь от травм никто не застрахован. Но сегодня в команду попали все те, кого мы и планировали, кто завоевал право поехать в Румынию по итогам чемпионата России и рейтингового турнира в Болгарии. На данный момент ребята набирают обороты, и через 10 дней, когда мы прилетим в Бухарест, команда выйдет на пик формы», – цитирует Когуашвили официальный сайт Федерации спортивной борьбы России.

Власов и Чакветадзе вошли в состав сборной России на ЧЕ по греко-римской борьбе