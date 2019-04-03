Хованцев: у Бабикова проблема с правым плечом, ограничена подвижность

Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев рассказал о проблемах, возникших у Антона Бабикова и Максима Цветкова в завершившемся сезоне.



«Ситуации у них разные, но возникшие проблемы одинаковые. Начну с Бабикова. У Антона – проблема с правым плечом, ограничена подвижность. Проблема была уже летом, обострилась в подготовительный период – он не мог выполнять специально-силовую и силовую работу в том объёме, который мы предлагали. Не мог полностью загружать плечевой пояс из-за болевых ощущений. И плечевой пояс начал выключаться из системы.



На чемпионат России в Тюмень он прилетел с обследования из Москвы – врачи рекомендовали массажиста или хиропрактика, ситуация серьёзная. Пока что это только консультации в двух клиниках, рекомендованных ФМБА, на основе его жалоб и субъективных заключений.



Продолжили подготовку в щадящем режиме, расчёт был на то, что компенсируем это другой работой. Теперь мы понимаем, что с ним: вылечится, ему будут нужны другие упражнения. Но при всём при этом, когда мы его нагружали, он хорошо справлялся функционально. Выиграл Кубок IBU даже с такой проблемой, с упавшей мощностью – так что дело не в методике, а в здоровье.



У Цветкова то же самое, что у Бабикова, – упала мощность плечевого пояса. Только причина в другом: Максим уходил от силовой и специально-силовой работы. А когда спохватился, что появились проблемы, было поздновато. В ноябре на сборе в Контиолахти он начал что-то делать, но это уже была лишняя нагрузка, поэтому он не отобрался на декабрьские этапы.



А дальше пошло по нарастающей: ему нужно было показывать результат – он пытался компенсировать это, на отдельных стартах выходил на достаточно хороший уровень. Он был высоко на «Ижевской винтовке», хотя всё равно уступал по ходу.



Мы взяли его обратно – думали, что разбежится. В Оберхофе был неудачный спринт, более удачный пасьют и хорошая эстафета. Он великолепно отстрелялся, плюс в этот день у обеих наших команд отлично катили лыжи – хотя эстафеты проходили в разных условиях. Мы его взяли на сбор в Риднау – перед чемпионатом Европы. Я спросил: как ты хочешь тренироваться? Показал программу и дал три дня на обсуждение с личным тренером – скорее всего, Максим обсуждал с отцом. Они выбрали свою программу», – цитирует Хованцева Sports.

Бабиков — чемпион мира 2017 года в эстафете, трёхкратный чемпион Европы. Цветков — чемпион мира 2017 года в эстафете, чемпион Европы 2014 года в гонке преследования.