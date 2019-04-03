Хованцев: Гараничев за сезон насобирал проблем – можно сказать, неудачник № 1

Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев рассказал, какие ошибки были допущены в тренировочном процессе по ходу сезона-2018/19.

«Я скажу так: мы сделали очень хорошую специально-силовую работу аэробной направленности – на руках, на тренажёрах, для плечевого пояса, проводили тренировки на уровне ПАНО (порога анаэробного обмена) и более высоком уровне лактата. Но мы немного упустили эффективную работу для ног – не катастрофично, но здесь есть резерв. В чём это выразилось и что хотим предпринять? Незначительно увеличить бег с прыжковой имитацией, специально-силовую работу с отягощениями для ног. Конкретно ещё не до конца расписали, но это будет точно. Ног нам не хватило. Но надо учитывать то, что я говорил раньше: чтобы не залезать в высокий процент интенсивной работы, пришлось не то чтобы чем-то жертвовать, скорее ограничиваться – что-то мы делаем, а что-то нет.

Вот Польховский выступил: где Сучилов? Сучилов был великолепен ногами на отборе. Вышел на Кубок мира и получил под три минуты. На следующем этапе это повторилось. Стресс, который он получал, был очень высокий – он подавлял его функциональное состояние. Наверное, психолог нужен. Но очень трудно найти именно спортивного – он обязан разбираться в специфике. У нас не только стресс, который может снизить функциональные возможности – срезать или убить, у нас ещё и стрельба», — цитирует Хованцева Sports.



Хованцев также прокомментировал ситуацию с Евгением Гараничевым, который отказался бежать эстафету на чемпионате мира в Эстерсунде.

«Я вернусь к хронологии. Когда он зашёл на лишний круг в преследовании, в медиа возник посыл: а нужен ли Гараничев в эстафете? А он читает всё, и на него это очень сильно влияет. Он услышал это мнение и, скорее всего, вспомнил обо всех неудачах.



Если спортсмены захотят рассказать, то расскажут: были ли у них разговоры перед эстафетой и к чему они пришли. Когда Женя пришёл ко мне, у меня не было негативной реакции. Да, для команды это плохо. Человек с таким опытом, с таким сезоном, с такой стрельбой нужен в эстафете. Стрельба поднялась на порядок, он весь сезон в контактных гонках боролся за высокие места. Отказ от эстафеты – не малодушие. Он боялся подвести команду.



Вообще, за сезон он насобирал много проблем – можно сказать, неудачник № 1. Лишний круг в Эстерсунде, опоздание в Солт-Лейке, а ведь был ещё пропуск эстафеты в Хохфильцене. Тогда были неправы и Женя, и доктор. Была проблема с животом, никакой другой подоплёки, но надо было сказать об этом вечером. А так, мы сидим на завтраке в восемь утра, и доктор говорит: Гараничеву лучше не бежать гонку. Из-за этого мы получили виток по Бабикову, что он якобы отказался ехать. А это был испорченный телефон, и, если помните, я-то защищал Бабикова. Драчёв тогда поторопился со своим заявлением», — сказал тренер.