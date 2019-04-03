Голодец возглавила оргкомитет Кубка мира по шахматам в Ханты-Мансийске

Вице-премьер России Ольга Голодец была назначена председателем организационного комитета мужского Кубка мира по шахматам–2019, Всемирной шахматной Олимпиады–2020 и конгресса Международной шахматной Федерации (FIDE), которые пройдут в Ханты-Мансийске. Об этом сообщается в специальном распоряжении премьер-министра России Дмитрия Медведева, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Всего в организационный комитет вошло 18 человек. Заместителем Голодец станет губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Наталья Комарова и заместитель министра спорта России Сергей Косилов.

Кубок мира по шахматам пройдёт с 9 сентября по 2 октября 2019 года. Даты проведения Всемирной шахматной Олимпиады пока неизвестны.